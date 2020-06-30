***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBurgan Bank A.Ş.ile yapılan ve 02.04.2020 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilen 11.041.000 TL tutarındaki 30.06.2020 tarihli vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin vadesi 31.08.2020 tarihine uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853540BIST