***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 18:10
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 11.135.660 TL tutarındaki KGF kredisinin yıllık %15,50 olan faiz oranı, yıllık % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 25.12.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 60 ay vadeli, 6 ayda bir ödemeli olarak belirlenmiştir.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.' den kullanılan toplam 526.635 Euro tutarındaki Leasing kredisinin ödeme vadesi, 28.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 35 ay vadeli, aylık taksitler olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854209
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6928
18:05391,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,23
|Açılış
|: 391,15
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5128
|8,5554
|% -0,05
|
|Frank
|7,2153
|7,2587
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8211
|1,8303
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,72
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.634
|12,00
|
|Tam
|2.607
|2.620
|7,00
|
|Yarım
|1.266
|1.282
|3,40
|
|Çeyrek
|633
|642
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|0,59
|