***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Halk Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 11.135.660 TL tutarındaki KGF kredisinin yıllık %15,50 olan faiz oranı, yıllık % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 25.12.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 60 ay vadeli, 6 ayda bir ödemeli olarak belirlenmiştir.Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.' den kullanılan toplam 526.635 Euro tutarındaki Leasing kredisinin ödeme vadesi, 28.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 35 ay vadeli, aylık taksitler olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854209BIST