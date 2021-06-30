***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 18:12
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Burgan Bank A.Ş. arasında 29.05.2019 tarihinde düzenlenen 20.381.000 TL. tutarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 31.08 2021 tarihine uzatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945198
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.352
18:058,7020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3381
En Yüksek
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|: -0,57%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,2728
18:05495,93
En Yüksek
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|Açılış
|: 495,93
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|Önceki Kapanış
|: 494,56
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496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7004
|8,7020
|% -0,37
|
|Euro
|10,3126
|10,3381
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9717
|12,0318
|% -0,67
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% -0,81
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|11,13
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,72
|