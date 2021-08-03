***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 03.08.2021 (Bugün) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İMAŞ MAKİNA'nın halka arz edilmesine karar verilmiştir. 1989 yılında kurulan İMAŞ MAKİNA tahıl değirmenciliği sekötründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şerit ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral markalarıyla faaliyet göstermekte olup 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %72,69 'luk kısmı İttifak Holding A:Ş:'ye, %17,31 'lik kısmı bağlı ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye, %10' luk kısmı Noya Çelik A.Ş.'ye ait paylardan oluşmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954560BIST