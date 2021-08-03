***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2021 18:46
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 03.08.2021 (Bugün) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İMAŞ MAKİNA'nın halka arz edilmesine karar verilmiştir. 1989 yılında kurulan İMAŞ MAKİNA tahıl değirmenciliği sekötründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şerit ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral markalarıyla faaliyet göstermekte olup 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %72,69 'luk kısmı İttifak Holding A:Ş:'ye, %17,31 'lik kısmı bağlı ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye, %10' luk kısmı Noya Çelik A.Ş.'ye ait paylardan oluşmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954560
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0617
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0674
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05489,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,18
|Açılış
|: 489,91
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4043
|8,4096
|% 0,74
|
|Euro
|9,9754
|9,9905
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6683
|11,7268
|% 0,96
|
|Frank
|9,2693
|9,3251
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2380
|2,2493
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,24
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243