***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 18:28
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şİrketimiz ile Burgan Bank A.Ş.arasında düzenlenen ve 30.09.2021 tarihinde sona eren, 11.041.000 TL ana para tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi, 28.10.2021 tarihine uzatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965960
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.409
En Düşük
1.386
18:058,8943
En Yüksek
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|: -0,25%
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|Açılış
|: 8,8600
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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En Düşük
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18:0510,3146
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|: 494,81
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504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|CANTE
|13,80
|56.365.242
|% 4,55
|
|CASA
|129,90
|229.082
|% 4,17
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|KTSKR
|37,56
|303.074.536
|% -8,48
|
|MANAS
|16,48
|51.612.001
|% -4,68
|
|KTSKR
|37,56
|303.074.536
|% -8,48
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|ORCAY
|16,90
|163.039.673
|% -1,46
|
|KIMMR
|3,21
|132.950.583
|% -4,18
|
|TRILC
|12,27
|117.607.793
|% -2,70
|
|KIMMR
|3,21
|132.950.583
|% -4,18
|
|AKYHO
|2,08
|34.019.490
|% 1,96
|
|BOBET
|4,82
|69.218.267
|% -3,98
|
|BERA
|10,44
|109.662.603
|% -3,33
|
|PEKGY
|0,95
|9.370.559
|% -1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8940
|8,8961
|% -0,23
|
|Euro
|10,3042
|10,3124
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9224
|11,9822
|% -0,07
|
|Frank
|9,4750
|9,5321
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3633
|2,3751
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|31,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,13
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,72
|