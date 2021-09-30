***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimiz ile Burgan Bank A.Ş.arasında düzenlenen ve 30.09.2021 tarihinde sona eren, 11.041.000 TL ana para tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi, 28.10.2021 tarihine uzatılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965960BIST