***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2021 19:19
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Aç692.000 TL (%6,92) paya sahip olduğu İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.ile, ilgili otomobil firması arasında düzenlenmiş olan ve 05.10.2021 (Bugün) tarihi itibariyle sona eren bayilik sözleşmesinin karşılıklı mutabakat ile uzatılmamasına ve İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin, İttifak Holding'in sermayesinin %100 'üne sahip olduğu AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesine dönük işlemlerin başlatılmasına bu iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Faaliyetlerine son verilen İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin İttifak Holding'in 30.06.2021 tarihli konsolide mali tablolarında 332.105.174 TL olan hasılat içindeki payı 15.119.918 TL (%4,55) 45.566.465 TL esas faaliyet karı içindeki payı -1.005.059 TL (zarar) olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967203
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,38
|Açılış
|: 502,20
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8706
|8,8726
|% 0,29
|
|Euro
|10,2806
|10,3108
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0700
|12,1306
|% 0,49
|
|Frank
|9,5296
|9,5871
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3604
|2,3722
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,21
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220