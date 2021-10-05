***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Aç692.000 TL (%6,92) paya sahip olduğu İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.ile, ilgili otomobil firması arasında düzenlenmiş olan ve 05.10.2021 (Bugün) tarihi itibariyle sona eren bayilik sözleşmesinin karşılıklı mutabakat ile uzatılmamasına ve İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin, İttifak Holding'in sermayesinin %100 'üne sahip olduğu AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesine dönük işlemlerin başlatılmasına bu iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Faaliyetlerine son verilen İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin İttifak Holding'in 30.06.2021 tarihli konsolide mali tablolarında 332.105.174 TL olan hasılat içindeki payı 15.119.918 TL (%4,55) 45.566.465 TL esas faaliyet karı içindeki payı -1.005.059 TL (zarar) olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967203BIST