***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 18:21
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.10.2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda
Bağlı ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ‘nin 252.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 756.000.000.-TL artırılarak 1.008.000.000.-TL ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sermayesinde sahip olduğu A grubu nama yazılı 17.640.000,17 adet payın tamamı için rüçhan haklarının kullanılmasına, 52.920.000,51 TL rüçhan hakkı kullanım bedelinin rüçhan hakkı kullanım süresi içerisinde Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin olarak açılacak banka hesabına nakit olarak yatırılmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'na hitaben Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin olarak, Şirketimizin Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sermayesinde sahip olduğu A grubu nama yazılı 17.640.000,17 adet payın tamamı için rüçhan haklarının kullanılacağına, 52.920.000,51 TL rüçhan hakkı kullanım bedelinin rüçhan hakkı kullanım süresi içerisinde Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin olarak açılacak banka hesabına nakit olarak yatırılacağına dair taahhütname düzenlenmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972251
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|Gümüş.Ons
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17:55DARDL
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