***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 18:15
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Burgan Bank A.Ş.arasında düzenlenen ve 28.10.2021 tarihinde sona eren, 11.041.000 TL ana para tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi, 30.11.2021 tarihine uzatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974848
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
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|Açılış
|: 1.562
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|Önceki Kapanış
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1.577
En Düşük
1.562
18:059,7181
En Yüksek
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|: 0,80%
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|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0511,2249
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|Açılış
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562,64
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7108
|9,7125
|% 0,74
|
|Euro
|11,2181
|11,2238
|% 0,21
|
|Sterlin
|13,0725
|13,1381
|% -0,61
|
|Frank
|10,5937
|10,6575
|% 0,60
|
|Riyal
|2,5839
|2,5969
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|22,65
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,35
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,17
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|-0,11
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