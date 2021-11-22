***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' nin 252.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 300 oranında bedelli artırılarak 1.008.000.000-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sermayesindeki sahip olduğumuz 17.640.000,17 adet A grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı, bedeli nakden ödenmek sureti ile kullanılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978893BIST