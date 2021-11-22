***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 09:59
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' nin 252.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 300 oranında bedelli artırılarak 1.008.000.000-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sermayesindeki sahip olduğumuz 17.640.000,17 adet A grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı, bedeli nakden ödenmek sureti ile kullanılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978893
BIST
12:441.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 20,51
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:4411,1919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0597
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:4412,6275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0802
|Açılış
|: 12,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:44663,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -4,33
|Açılış
|: 663,96
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:44
|EDATA
|11,00
|28.991.991
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|29.235.894
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.308.996
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.761.540
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.962.740
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|59.647.061
|% -9,96
|
|BJKAS
|5,65
|72.059.143
|% -5,68
|
|GSRAY
|4,06
|167.103.695
|% -5,58
|
|BASGZ
|13,23
|208.449.097
|% -5,23
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,47
|1.156.443.931
|% 2,22
|
|SISE
|11,15
|867.374.308
|% -0,89
|
|KRDMD
|8,40
|674.038.038
|% 2,69
|
|GARAN
|12,09
|646.427.914
|% 0,33
|
|TSPOR
|8,97
|399.564.259
|% 4,55
|
|ODAS
|1,65
|286.993.237
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,40
|674.038.038
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,58
|287.700.458
|% 0,85
|
|SISE
|11,15
|867.374.308
|% -0,89
|
|THYAO
|17,47
|1.156.443.931
|% 2,22
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1816
|11,1919
|% -0,53
|
|Euro
|12,6139
|12,6275
|% -0,63
|
|Sterlin
|14,9797
|15,0548
|% -0,67
|
|Frank
|12,0118
|12,0842
|% -0,47
|
|Riyal
|2,9736
|2,9885
|% -0,57
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,14
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.368
|4.478
|5,48
|
|Yarım
|2.111
|2.166
|2,64
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,06
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|0,41
|