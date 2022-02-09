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***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.02.2022 18:11
***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021, 03.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız 
İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 
halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 03.09.2021 tarihinde 
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022 tarih ve 6/169 
sayılı toplantısında olumlu bulunduğu 
İmaş Makina Sanayi A.Ş.
tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000700


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INVEO 29,54 85.858.946 % 9,98  
OYLUM 4,86 10.502.802 % 9,95  
INTEM 111,90 41.294.213 % 9,92  
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Altın Gr. 808 809 14,71  
Cumhuriyet 5.272 5.351 -18,00  
Tam 5.249 5.380 -17,49  
Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 0,42  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,18  
B. Petrol 94,94 94,94 3,53  
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