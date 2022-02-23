***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 18:25
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021, 03.09.2021,09.02.2022,21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arz çalışmaları kapsamında, halka arz için gerekli başvuru evrakları 23.02.2022 tarihinde ( Bugün ) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne teslim edilmiştir.
1989 yılında buğday, mısır, çavdar, yulaf, arpa gibi tahılların un ve irmik haline getirilmesinde kullanılan makinelerin ve anahtar teslimi tesislerin üretilmesi ve kurulması faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla İttifak Holding bünyesinde kurulmuş olan İmaş günümüzde tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şeritli ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral markalarıyla üretim ve satış faaliyetlerini yürütmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003844
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|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
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|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
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|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
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|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
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|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
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|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
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|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
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|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
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|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
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|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
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|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
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|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
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|EREGL
|30,42
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|% 7,11
|
|KARSN
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|522.337.297
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8066
|13,8345
|% 0,13
|
|Euro
|15,6169
|15,6583
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,6512
|18,7448
|% -0,23
|
|Frank
|14,9808
|15,0710
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6713
|3,6897
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,83
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,60
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
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|Gümüş.Ons
|24,53
|24,57
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,00
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|B. Petrol
|94,98
|94,98
|0,59
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