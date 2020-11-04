***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.11.2020 09:10
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 04/11/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886010
BIST
10:581.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
10:588,4974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0862
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5255
En Düşük
8,3862
10:589,9092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0678
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9395
En Düşük
9,7727
10:58516,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,72
|Açılış
|: 516,66
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler10:58
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|59.821.744
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|6,97
|1.011.722.239
|% 0,29
|
|HALKB
|5,08
|413.023.743
|% 3,89
|
|TSKB
|2,23
|337.266.967
|% -3,04
|
|VAKBN
|4,05
|325.352.005
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,31
|272.812.631
|% -0,86
|
|TSKB
|2,23
|337.266.967
|% -3,04
|
|GARAN
|6,97
|1.011.722.239
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,31
|272.812.631
|% -0,86
|
|HALKB
|5,08
|413.023.743
|% 3,89
|
|VAKBN
|4,05
|325.352.005
|% 1,25
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4890
|8,4974
|% 1,02
|
|Euro
|9,8999
|9,9092
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,9679
|11,0229
|% 0,51
|
|Frank
|9,2364
|9,2920
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2594
|2,2707
|% 1,13
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-14,79
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|39,56
|39,56
|-0,15
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 52 artarak (% 0.28 ) 1, 273
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, GARAN
-
11:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle IHLGM, GEDIZ, VANGD
-
11:11XU100
Endeks 1, 157 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 6, 254.00 milyon TL de
-
11:10OTKAR
Yüzde 8.24 oranında artışla 195.80 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 782 adet işlem