***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarANA PAZARŞirketin Eski UnvanıLoras Holding A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıLoras Holding A.Ş.Eski Bülten AdıLORAS HOLDINGYeni Bülten AdıLORAS HOLDINGEski KodITTFHYeni KodLRSHOKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/11/2023AçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Loras Holding A.Ş.'nin mevcut "ITTFH" işlem kodu 01/11/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "LRSHO" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206894BIST