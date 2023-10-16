***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
16.10.2023 17:46
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ANA PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
Loras Holding A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
Loras Holding A.Ş.
Eski Bülten Adı
LORAS HOLDING
Yeni Bülten Adı
LORAS HOLDING
Eski Kod
ITTFH
Yeni Kod
LRSHO
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/11/2023
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Loras Holding A.Ş.'nin mevcut "ITTFH" işlem kodu 01/11/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "LRSHO" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206894
BIST
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18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0504
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8852
En Düşük
27,8100
18:0529,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0686
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4990
En Düşük
29,3805
18:051.720,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.720,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.721,24
En Düşük
1.716,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8654
|27,8763
|% 0,15
|
|Euro
|29,4336
|29,4645
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,9052
|34,0752
|% 0,09
|
|Frank
|30,7864
|30,9718
|% 0,05
|
|Riyal
|7,3953
|7,4324
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.921
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.700
|273,00
|
|Yarım
|5.812
|5.872
|137,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.936
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|