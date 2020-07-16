***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
16.07.2020 16:48
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İttifak Holding'in çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 17.07.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 100.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %76 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860106
BIST
18:00118.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.122,51
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:006,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:007,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:00398,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,44
|Açılış
|: 398,63
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|811.143
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|20.515.551
|% 9,99
|
|RTALB
|34,04
|83.931.001
|% -8,79
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,50
|1.356.470
|% -8,11
|
|HALKS
|3,29
|304.811
|% -8,10
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|ASELS
|33,12
|1.162.154.920
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,28
|1.050.224.330
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|THYAO
|11,95
|993.063.105
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|976.223.885
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.050.224.330
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|952.004.635
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|457.698.244
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|TRKCM
|4,58
|890.285.127
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6136
|8,6568
|% 0,11
|
|Frank
|7,2378
|7,2814
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.611
|-5,80
|
|Tam
|2.666
|2.680
|-5,90
|
|Yarım
|1.294
|1.311
|-2,90
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|-0,15
|