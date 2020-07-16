***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİttifak Holding'in çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 17.07.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 100.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %76 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860106BIST