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***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

13.07.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi İttifak Holding A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
İlgili Şirket Ünvanı İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
Satışa Konu Paylar 10.000.000 TL

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 10.000.000 10

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 3,26
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 2,60TL - 3,88 TL
İşlem Tarihi 16.07.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir

Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören İttifak Holding A.Ş.'nin (Şirket) 90.000.000 TL olan sermayesinin 100.000.000 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların Noya Çelik San. ve Tic. A.Ş.'ne tahsisli olarak satışı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 16/07/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 3,26 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Duyuru_ITTFH_Ek.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859544


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6272 8,6705 % -0,09  
Frank 7,2684 7,3121 % 0,11  
Riyal 1,8234 1,8325 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 9,92  
Altın Gr. 399 399 1,88  
Cumhuriyet 2.592 2.613 8,20  
Tam 2.670 2.681 8,40  
Yarım 1.296 1.312 4,10  
Çeyrek 648 657 2,00  
Gümüş.Ons 19,26 19,30 0,56  
Gümüş Gr. 4,25 4,25 0,12  
B. Petrol 43,22 43,22 -0,02  
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