***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
13.07.2020 18:11
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi İttifak Holding A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
İlgili Şirket Ünvanı İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
Satışa Konu Paylar 10.000.000 TL
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 10.000.000 10
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 3,26
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 2,60TL - 3,88 TL
İşlem Tarihi 16.07.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir
Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören İttifak Holding A.Ş.'nin (Şirket) 90.000.000 TL olan sermayesinin 100.000.000 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların Noya Çelik San. ve Tic. A.Ş.'ne tahsisli olarak satışı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 16/07/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 3,26 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Duyuru_ITTFH_Ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859544
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8103
En Düşük
7,7554
18:05398,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,83
|Açılış
|: 398,79
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6272
|8,6705
|% -0,09
|
|Frank
|7,2684
|7,3121
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,92
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.670
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,30
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,25
|0,12
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|-0,02
|
Seans Raporu
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17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
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17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de