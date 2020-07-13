***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi İttifak Holding A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHİlgili Şirket Ünvanı İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.Satışa Konu Paylar 10.000.000 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 10.000.000 10Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 3,26Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 2,60TL - 3,88 TLİşlem Tarihi 16.07.2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı EktedirEk AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören İttifak Holding A.Ş.'nin (Şirket) 90.000.000 TL olan sermayesinin 100.000.000 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların Noya Çelik San. ve Tic. A.Ş.'ne tahsisli olarak satışı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 16/07/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 3,26 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Duyuru_ITTFH_Ek.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859544BIST