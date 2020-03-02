***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 10:42
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823220
BIST
14:16107.483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.488,96
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:166,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:166,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0622
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:16323,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 7,21
|Açılış
|: 323,60
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,79
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,94
|348.217.348
|% 16,17
|
|GYHOL
|22,98
|4.370.441
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.333.801
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|6.456.545
|% 14,56
|
|GRNYO
|1,71
|20.153.110
|% 14,00
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|FENER
|11,53
|36.849.355
|% -2,62
|
|ECZYT
|11,69
|5.902.660
|% -2,58
|
|SNGYO
|1,20
|166.096
|% -2,44
|
|THYAO
|11,90
|678.193.997
|% 1,28
|
|ASELS
|28,16
|373.767.511
|% 2,40
|
|KARSN
|1,94
|348.217.348
|% 16,17
|
|GARAN
|9,63
|289.183.522
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,39
|220.699.687
|% 4,37
|
|KARSN
|1,94
|348.217.348
|% 16,17
|
|YKBNK
|2,39
|220.699.687
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,42
|113.521.606
|% 2,16
|
|ADESE
|1,47
|110.446.973
|% 6,52
|
|ODAS
|2,03
|151.273.544
|% 3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9570
|7,9969
|% -0,11
|
|Frank
|6,4825
|6,5215
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6608
|1,6691
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|29,96
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,07
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|27,28
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|13,19
|
|Çeyrek
|517
|529
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,07
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|0,63
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