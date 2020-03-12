ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8934
|7,9329
|% -0,58
|Frank
|6,6205
|6,6604
|% 0,39
|Riyal
|1,6609
|1,6692
|% 0,66
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|-26,00
|Altın Gr.
|324
|325
|-2,06
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|Tam
|2.144
|2.199
|-35,24
|Yarım
|1.036
|1.064
|-17,04
|Çeyrek
|520
|532
|-8,52
|Gümüş.Ons
|16,03
|16,07
|-0,70
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,10
|B. Petrol
|33,67
|33,67
|-2,12
Seans Raporu
- 16:19FRIGO Yüzde -9.95 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 808 adet işlem
- 16:18YAPRK Yüzde -10.79 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 342 adet işlem
- 16:17ATEKS Yüzde -11.59 oranında düşüşle 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 345 adet işlem
- 16:16KATMR Yüzde -14.23 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 405, 760 adet işlem
- 16:15XU100 Endeks 95, 692 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 22 altında . İşlem hacmi 5, 950.00 milyon TL de