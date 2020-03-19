***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 14:47
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830707
BIST
15:0584.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.075,68
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
15:056,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
15:057,0399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0344
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
15:05309,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,25
|Açılış
|: 309,96
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|451.225
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.635.872
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.648.110
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.190.572
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|523.377
|% 9,90
|
|MAALT
|46,14
|5.789.095
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|804.912
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|15.940.796
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|5.517.933
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.260.457
|% -9,94
|
|GARAN
|7,67
|539.743.445
|% -4,13
|
|ASELS
|20,88
|523.478.547
|% -3,96
|
|THYAO
|7,89
|470.081.688
|% -0,13
|
|YKBNK
|1,90
|228.233.659
|% -4,04
|
|ISCTR
|4,85
|138.420.743
|% -3,00
|
|YKBNK
|1,90
|228.233.659
|% -4,04
|
|ODAS
|1,17
|91.657.041
|% -2,50
|
|GARAN
|7,67
|539.743.445
|% -4,13
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|THYAO
|7,89
|470.081.688
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5233
|7,5610
|% 0,13
|
|Frank
|6,6453
|6,6853
|% -0,31
|
|Riyal
|1,7364
|1,7451
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,51
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-10,69
|
|Yarım
|999
|1.026
|-5,17
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|1,14
|