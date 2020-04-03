***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:32
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834502
BIST
13:3089.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 69,21
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:306,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1035
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
13:307,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0635
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2734
En Düşük
7,1664
13:30347,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,24
|Açılış
|: 347,57
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|3.510.691
|% 9,96
|
|AFYON
|5,44
|13.547.226
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|RTALB
|4,16
|3.104.021
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.338.977
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|DAGI
|2,12
|10.213.068
|% -7,42
|
|PETKM
|3,39
|362.004.780
|% -2,02
|
|TUPRS
|86,00
|360.119.811
|% 4,05
|
|ASELS
|23,42
|295.722.691
|% 1,21
|
|GARAN
|7,51
|288.898.374
|% -1,18
|
|GSRAY
|2,04
|218.159.502
|% -7,27
|
|GSRAY
|2,04
|218.159.502
|% -7,27
|
|PETKM
|3,39
|362.004.780
|% -2,02
|
|TSPOR
|2,92
|185.099.130
|% -5,50
|
|IHLGM
|0,99
|61.647.579
|% -1,00
|
|YKBNK
|1,83
|105.546.300
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2072
|8,2484
|% 0,39
|
|Frank
|6,8436
|6,8849
|% 1,15
|
|Riyal
|1,7774
|1,7863
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-1,73
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|32,58
|32,58
|2,64
|