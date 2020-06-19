***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 10:44
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851945
BIST
10:34114.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.717,06
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:346,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:347,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:34381,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,02
|Açılış
|: 381,88
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|3,41
|43.654.455
|% 10,00
|
|TCELL
|17,85
|546.102.630
|% 9,98
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|KRDMB
|3,25
|75.283.100
|% 8,70
|
|GLRYH
|13,97
|2.040.067
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.197.979
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|DAGHL
|7,89
|308.754
|% -5,51
|
|KRDMD
|3,20
|1.083.227.469
|% 5,26
|
|TCELL
|17,85
|546.102.630
|% 9,98
|
|GARAN
|8,23
|254.469.824
|% 1,23
|
|TKFEN
|17,36
|231.497.847
|% 5,85
|
|ASELS
|32,66
|223.608.210
|% 0,18
|
|KRDMD
|3,20
|1.083.227.469
|% 5,26
|
|TSKB
|1,28
|96.917.780
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|205.736.472
|% 1,49
|
|GSDHO
|2,02
|63.578.712
|% 2,54
|
|TCELL
|17,85
|546.102.630
|% 9,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5057
|8,5484
|% 0,16
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|8,46
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.497
|11,00
|
|Tam
|2.549
|2.562
|11,20
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|5,50
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,80
|
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