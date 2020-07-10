***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:33
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858889
BIST
14:30113.899
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -1.894,72
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:306,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:307,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:30398,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,95
|Açılış
|: 398,90
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|36.993.091
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.180.077
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|BRYAT
|78,65
|27.963.605
|% 9,62
|
|LIDFA
|3,24
|14.013.465
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|5.834.880
|% -9,96
|
|TURGG
|55,00
|15.382.428
|% -9,91
|
|VKFYO
|5,67
|5.584.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,69
|44.370.877
|% -9,67
|
|EKGYO
|2,07
|942.720.690
|% -4,17
|
|TRKCM
|4,58
|780.018.396
|% -1,08
|
|SISE
|6,24
|699.625.689
|% -2,19
|
|GARAN
|7,80
|688.232.013
|% -1,39
|
|THYAO
|11,58
|565.939.672
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,07
|942.720.690
|% -4,17
|
|ZOREN
|2,47
|418.102.257
|% -1,98
|
|TRKCM
|4,58
|780.018.396
|% -1,08
|
|KRDMD
|2,98
|430.677.424
|% -3,56
|
|ODAS
|2,62
|369.331.607
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6381
|8,6814
|% 0,14
|
|Frank
|7,2642
|7,3079
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,84
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|7,70
|
|Tam
|2.667
|2.681
|8,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,46
|