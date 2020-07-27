ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|6,49
|17.843.619
|% 10,00
|BJKAS
|2,86
|32.075.931
|% 10,00
|GSDDE
|4,73
|21.693.599
|% 10,00
|KENT
|2.432,30
|14.393.247
|% 10,00
|NUGYO
|7,48
|18.915.625
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7888
|8,8329
|% 0,61
|Frank
|7,4058
|7,4504
|% -0,04
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|40,97
|Altın Gr.
|426
|426
|7,56
|Cumhuriyet
|2.791
|2.815
|90,90
|Tam
|2.875
|2.894
|99,70
|Yarım
|1.395
|1.413
|45,60
|Çeyrek
|700
|707
|22,80
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|1,62
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|-0,44
Seans Raporu
- 16:53IHLAS Yüzde 9.89 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 777, 605 adet işlem
- 16:52SANKO Yüzde 4.02 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 381, 945 adet işlem
- 16:51CRDFA Yüzde 6.74 oranında artışla 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 015, 567 adet işlem
- 16:50XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 03 artarak (% 0.08 ) 1, 350
- 16:50XU100 Endeks 1, 196 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 13, 426.00 milyon TL de