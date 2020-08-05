***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:04
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865230
BIST
11:251.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,49
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:257,0289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1300
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:258,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1600
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:25458,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 11,19
|Açılış
|: 458,13
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.322.289
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|6.097.003
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.068.864
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,33
|16.577.195
|% 9,45
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|16.188.082
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|561.875
|% -9,99
|
|GARAN
|6,77
|666.601.328
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,08
|632.246.105
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,81
|425.188.446
|% 1,08
|
|ASELS
|17,00
|363.527.509
|% -1,51
|
|THYAO
|10,84
|291.619.043
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,08
|632.246.105
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,81
|425.188.446
|% 1,08
|
|TSKB
|1,11
|116.022.908
|% 0,91
|
|GARAN
|6,77
|666.601.328
|% 0,15
|
|GSDHO
|2,45
|192.128.464
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1440
|9,1898
|% 1,94
|
|Frank
|7,6596
|7,7057
|% 2,04
|
|Riyal
|1,8646
|1,8739
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.034
|14,06
|
|Altın Gr.
|458
|459
|11,60
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.035
|51,20
|
|Tam
|3.083
|3.123
|52,70
|
|Yarım
|1.497
|1.522
|25,70
|
|Çeyrek
|751
|763
|12,90
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,20
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|0,44
|
Seans Raporu
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