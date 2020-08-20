***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 10:02
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870274
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
0
En Düşük
0
18:057,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3152
En Düşük
7,2632
18:058,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6713
En Düşük
8,6034
18:05456,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,34
|Açılış
|: 456,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|8,00
|7.040.014
|% 133,29
|
|IHYAY
|1,49
|13.909.898
|% 21,54
|
|ECZYT
|14,34
|16.919.506
|% 0,00
|
|GLRYH
|19,41
|381.711.551
|% 0,00
|
|ASELS
|17,89
|978.761.734
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,34
|16.919.506
|% 0,00
|
|GLRYH
|19,41
|381.711.551
|% 0,00
|
|ASELS
|17,89
|978.761.734
|% 0,00
|
|GEDZA
|13,49
|1.890.185
|% 0,00
|
|FADE
|6,17
|47.276.573
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 0,00
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 0,00
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 0,00
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3049
|7,3137
|% 0,34
|
|Euro
|8,6524
|8,6638
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,5250
|9,5728
|% -0,01
|
|Frank
|7,9565
|8,0044
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9428
|1,9525
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|15,20
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|-0,38
|