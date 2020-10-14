***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:26
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881428
BIST
11:551.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:557,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9509
En Düşük
7,9010
11:559,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:55485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ESEN
|12,43
|717.397
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.233.137
|% 9,99
|
|DAGHL
|14,64
|2.383.919
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|952.582
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.385.957
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.654.560
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,73
|493.414.561
|% -2,85
|
|SISE
|6,81
|375.669.347
|% 1,04
|
|GARAN
|7,11
|366.530.295
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,62
|332.718.503
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,92
|326.403.937
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,73
|493.414.561
|% -2,85
|
|EKGYO
|1,92
|326.403.937
|% 0,52
|
|TSKB
|1,18
|190.316.699
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,62
|332.718.503
|% -0,28
|
|ISGYO
|2,15
|153.935.342
|% -0,92
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9478
|7,9500
|% 0,39
|
|Euro
|9,3294
|9,3338
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2233
|10,2746
|% 0,10
|
|Frank
|8,6552
|8,7073
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|7,55
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|20,63
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,98
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|
Seans Raporu
11:53
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12:06XU100
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12:01XU050
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12:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, BRKO, DOBUR, DARDL, DAGHL, OZRDN, SODSN, KLNMA, MERIT, POLTK