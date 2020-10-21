***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:21
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882737
BIST
13:071.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:077,8440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:079,2971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:07483,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:07
|KARTN
|1.023,40
|1.538.170
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|18.074.394
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|137.236.883
|% -9,94
|
|KARSN
|3,29
|732.599.124
|% 5,11
|
|SISE
|7,03
|653.517.486
|% 0,72
|
|GARAN
|7,55
|646.072.105
|% 1,07
|
|ITTFH
|10,75
|422.072.372
|% -2,63
|
|KLGYO
|15,71
|402.796.409
|% -4,27
|
|KARSN
|3,29
|732.599.124
|% 5,11
|
|IHLAS
|1,28
|198.276.216
|% -3,03
|
|EKGYO
|1,94
|258.471.588
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|305.610.167
|% 1,26
|
|SKBNK
|2,03
|258.113.208
|% -0,49
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8394
|7,8440
|% -0,28
|
|Euro
|9,2926
|9,2971
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2116
|10,2629
|% 0,59
|
|Frank
|8,6367
|8,6887
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0848
|2,0953
|% -0,26
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,42
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.187
|3.266
|12,42
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|6,00
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,01
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,54
|