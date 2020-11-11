***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 14:13
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887929
BIST
16:171.280
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 36,62
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.281
En Düşük
1.248
16:177,8919
En Yüksek
|Değişim
|: -3,24%
|| -0,2641
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8719
16:179,2885
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -0,3458
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2690
16:17475,33
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -15,71
|Açılış
|: 475,33
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,72
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KLGYO
|2,57
|109.759.701
|% 26,40
|
|MARTI
|3,19
|32.644.625
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.024.238
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.948.427
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.851.805
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,41
|7.097.555.924
|% 8,38
|
|KRDMD
|3,97
|2.297.173.124
|% 6,43
|
|THYAO
|11,50
|2.128.779.394
|% 0,00
|
|HALKB
|5,53
|2.108.791.597
|% 7,59
|
|VAKBN
|4,71
|1.772.827.762
|% 8,28
|
|GARAN
|8,41
|7.097.555.924
|% 8,38
|
|KRDMD
|3,97
|2.297.173.124
|% 6,43
|
|YKBNK
|2,80
|1.462.884.338
|% 9,80
|
|HALKB
|5,53
|2.108.791.597
|% 7,59
|
|VAKBN
|4,71
|1.772.827.762
|% 8,28
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8857
|7,8947
|% -3,20
|
|Euro
|9,2825
|9,2961
|% -3,51
|
|Sterlin
|10,4062
|10,4584
|% -3,39
|
|Frank
|8,5666
|8,6182
|% -3,43
|
|Riyal
|2,0972
|2,1077
|% -3,25
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,86
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-17,01
|
|Cumhuriyet
|3.172
|3.220
|-125,00
|
|Tam
|3.156
|3.237
|-126,32
|
|Yarım
|1.525
|1.566
|-61,11
|
|Çeyrek
|765
|783
|-30,55
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|1,09
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:25KUTPO
Yüzde 9.59 oranında artışla 37.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 502 adet işlem
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16:24OZRDN
Yüzde 9.16 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 138 adet işlem
-
16:22NUHCM
Yüzde 6.55 oranında artışla 38.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 432 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TAVHL, ARCLK
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, AKBNK, VAKBN