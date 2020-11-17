***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:16
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888835
BIST
12:311.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -16,69
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:317,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6843
12:319,1992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0555
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1992
En Düşük
9,1109
12:31470,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,66
|Açılış
|: 470,64
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,95
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:31
|SAFKR
|7,92
|84.088.504
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.580.592
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.983.777
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,68
|2.366.966.238
|% -3,02
|
|KRDMD
|4,29
|656.292.797
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,92
|590.019.803
|% 1,59
|
|AKBNK
|6,08
|586.952.282
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,77
|531.558.774
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,92
|590.019.803
|% 1,59
|
|GARAN
|8,68
|2.366.966.238
|% -3,02
|
|YKBNK
|2,77
|531.558.774
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,29
|656.292.797
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,49
|176.760.943
|% -1,97
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7424
|7,7482
|% 0,54
|
|Euro
|9,1945
|9,1992
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,2022
|10,2534
|% 0,58
|
|Frank
|8,4566
|8,5075
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0570
|2,0673
|% 0,35
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,23
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|3,16
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,53
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,06
|