***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 10:36
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892605
BIST
11:351.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:357,8713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0469
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8738
En Düşük
7,8188
11:359,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0764
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5312
En Düşük
9,4454
11:35464,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 464,44
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,68
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:33
|DITAS
|35,20
|3.688.749
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|10.466.232
|% 9,95
|
|KRVGD
|14,47
|91.190.418
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|62.272.408
|% -5,63
|
|TKNSA
|13,52
|28.339.445
|% -4,18
|
|SELEC
|17,24
|349.543.320
|% -4,12
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|KRDMD
|5,29
|921.111.617
|% 3,93
|
|SISE
|7,13
|762.290.023
|% 1,42
|
|PETKM
|4,82
|759.911.832
|% 1,69
|
|GARAN
|9,41
|676.277.760
|% 1,40
|
|ODAS
|3,81
|505.213.510
|% 2,97
|
|KRDMD
|5,29
|921.111.617
|% 3,93
|
|PETKM
|4,82
|759.911.832
|% 1,69
|
|ODAS
|3,81
|505.213.510
|% 2,97
|
|DOHOL
|3,05
|358.559.624
|% -2,24
|
|SISE
|7,13
|762.290.023
|% 1,42
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8630
|7,8670
|% 0,54
|
|Euro
|9,5158
|9,5228
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,4315
|10,4838
|% -0,12
|
|Frank
|8,8049
|8,8579
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0884
|2,0989
|% 0,50
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,02
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,16
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 06 artarak (% 0.50 ) 1, 224
-
11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, LINK, POLTK, DITAS, OLMIP, EUKYO, UMPAS, SILVR, BALAT
-
11:42
EUYO, BRYAT, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:42
SELEC, IZMDC, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:42
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 101 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 27 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem