***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:03
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910064
BIST
17:161.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -29,63
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:167,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0373
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:168,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:16404,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,88
|Açılış
|: 404,36
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.709.267
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|88.605.982
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|32.854.533
|% 9,95
|
|TGSAS
|23,80
|218.874.068
|% -8,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|KRGYO
|6,25
|76.866.848
|% -8,63
|
|ESEN
|37,98
|217.247.376
|% -8,61
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KOZAL
|142,10
|2.629.497.404
|% -4,44
|
|PETKM
|5,10
|2.619.832.541
|% -0,58
|
|SASA
|37,56
|2.029.157.811
|% -0,79
|
|GUBRF
|74,85
|1.825.981.267
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,51
|1.508.660.105
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,52
|1.331.034.600
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.508.660.105
|% -1,18
|
|PETKM
|5,10
|2.619.832.541
|% -0,58
|
|TSKB
|1,74
|461.245.662
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,84
|632.239.012
|% -2,74
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9943
|7,0015
|% 0,54
|
|Euro
|8,4721
|8,4785
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,6957
|9,7443
|% 0,43
|
|Frank
|7,8223
|7,8695
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8620
|1,8714
|% 0,60
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,69
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.672
|2.741
|-23,68
|
|Yarım
|1.291
|1.326
|-11,45
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,39
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Seans Raporu
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