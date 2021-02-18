***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 17:52
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910864
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
18:058,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0647
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4564
En Düşük
8,3628
18:05398,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 398,36
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUHCM
|66,00
|181.009.646
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.517.496
|% 10,00
|
|DOAS
|38,98
|204.133.907
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.402.544
|% 9,99
|
|TMSN
|19,37
|266.069.565
|% 9,99
|
|SONME
|87,75
|9.761.465
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.315.960
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|515.501.949
|% -9,97
|
|NIBAS
|30,60
|14.397.236
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|82.785.033
|% -9,91
|
|HALKB
|5,68
|3.786.342.219
|% -1,56
|
|SASA
|49,80
|3.069.735.333
|% 9,98
|
|KOZAL
|151,50
|2.801.895.187
|% 6,47
|
|GARAN
|9,33
|1.728.494.833
|% -2,30
|
|THYAO
|12,29
|1.552.816.017
|% 0,74
|
|HALKB
|5,68
|3.786.342.219
|% -1,56
|
|SKBNK
|1,49
|522.920.654
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|365.618.316
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,38
|1.291.111.538
|% -3,31
|
|ODAS
|4,09
|1.143.291.112
|% -0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9902
|6,9949
|% 0,41
|
|Euro
|8,4457
|8,4531
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,7136
|9,7623
|% 0,91
|
|Frank
|7,7486
|7,7953
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,24
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|0,08
|