***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:49
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927176
BIST
10:461.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,16
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.366
10:468,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
10:469,7160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
10:46452,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,11
|Açılış
|: 453,06
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:44
|MTRKS
|49,56
|3.786.285
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|454.162
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|2.741.168
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.097.184
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|7.291.074
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|300.351
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|VANGD
|6,94
|1.656.507
|% -9,52
|
|BJKAS
|13,51
|241.522.815
|% 9,93
|
|FENER
|33,58
|216.493.696
|% 7,28
|
|EREGL
|16,62
|165.852.938
|% 1,34
|
|KOZAL
|113,80
|164.170.332
|% 1,70
|
|NTGAZ
|14,16
|142.747.308
|% -4,84
|
|EKGYO
|1,80
|95.948.988
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,07
|57.167.912
|% 0,00
|
|TSKB
|1,31
|36.429.646
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,12
|67.146.171
|% 0,65
|
|GSRAY
|3,45
|71.124.041
|% -2,54
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1529
|8,1569
|% 0,09
|
|Euro
|9,7079
|9,7157
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,1922
|11,2483
|% 0,23
|
|Frank
|8,7904
|8,8433
|% -0,12
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% 0,09
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,46
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|0,35
|