***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 10:54
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928365
BIST
12:121.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
12:128,0401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:129,6505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0321
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:12452,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,91
|Açılış
|: 452,39
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:12
|MTRKS
|59,95
|179.218.307
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|9.667.716
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.095.814
|% 9,93
|
|SRVGY
|102,80
|16.341.997
|% 7,93
|
|VAKKO
|15,14
|55.831.425
|% 7,45
|
|TKURU
|298,30
|1.330.120
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.591.554
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.289.736
|% -9,94
|
|ANELE
|5,93
|56.596.182
|% -9,74
|
|GARAN
|7,36
|2.291.903.354
|% 5,29
|
|SASA
|47,56
|779.781.813
|% 2,19
|
|EREGL
|18,09
|619.768.657
|% 3,25
|
|KRDMD
|7,66
|522.195.686
|% 3,51
|
|TUREX
|17,70
|425.773.316
|% -8,34
|
|GARAN
|7,36
|2.291.903.354
|% 5,29
|
|YKBNK
|2,21
|392.209.053
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|262.574.460
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,66
|522.195.686
|% 3,51
|
|TSKB
|1,36
|83.916.051
|% 2,26
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0353
|8,0401
|% -0,38
|
|Euro
|9,6442
|9,6505
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,0616
|11,1171
|% -0,14
|
|Frank
|8,6903
|8,7426
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1398
|2,1505
|% -0,20
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,47
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-3,62
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,75
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|-0,13
|
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