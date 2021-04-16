***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 14:56
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928785
BIST
16:151.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:158,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0741
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:159,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0839
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:15461,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,15
|Açılış
|: 461,44
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:15
|QUAGR
|29,12
|190.785.235
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|48.201.520
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.375.118
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,34
|9.865.444
|% -47,24
|
|PEKGY
|1,80
|10.943.389
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.552.602
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.033.082
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.401.794.187
|% -0,27
|
|EREGL
|18,11
|1.120.143.266
|% 0,44
|
|ODAS
|3,36
|616.793.081
|% -8,70
|
|PETKM
|6,33
|472.792.277
|% -1,25
|
|TUREX
|15,65
|448.931.821
|% -9,95
|
|GARAN
|7,29
|1.401.794.187
|% -0,27
|
|ODAS
|3,36
|616.793.081
|% -8,70
|
|YKBNK
|2,15
|336.183.726
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|253.093.590
|% 1,63
|
|TSKB
|1,30
|122.069.253
|% -2,99
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0759
|8,0814
|% 0,93
|
|Euro
|9,6818
|9,6901
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,1254
|11,1812
|% 1,08
|
|Frank
|8,7584
|8,8112
|% 1,24
|
|Riyal
|2,1499
|2,1607
|% 0,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|11,15
|
|Altın Gr.
|463
|463
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|52,00
|
|Tam
|3.041
|3.118
|51,76
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|25,04
|
|Çeyrek
|737
|754
|12,52
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|67,15
|67,15
|0,21
|