***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2021 12:35
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954646
BIST
15:251.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:258,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0336
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:2510,0314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0518
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:25495,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,30
|Açılış
|: 495,35
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,46
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ISGSY
|10,67
|34.806.927
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.355.865
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.502.929
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.517.991
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|159.060.237
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,63
|52.596.975
|% -4,68
|
|CRFSA
|39,00
|4.799.091
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|YBTAS
|12.100,00
|147.720
|% -3,20
|
|GARAN
|9,04
|1.495.780.226
|% 2,03
|
|THYAO
|12,74
|522.372.207
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,42
|463.861.763
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,90
|434.453.978
|% 1,41
|
|SISE
|7,81
|316.904.062
|% 0,26
|
|GARAN
|9,04
|1.495.780.226
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,47
|249.641.628
|% 0,41
|
|CEMAS
|1,37
|134.938.905
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|463.861.763
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,82
|112.542.731
|% 1,11
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4378
|8,4399
|% 0,42
|
|Euro
|10,0260
|10,0307
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7200
|11,7788
|% 0,55
|
|Frank
|9,2995
|9,3556
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2436
|2,2549
|% 0,45
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|14,69
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|16,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|14,59
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|7,06
|
|Çeyrek
|790
|808
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|-0,87
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:39DAGHL
Yüzde 5.06 oranında artışla 18.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 402, 561 adet işlem
-
15:37VBTYZ
Yüzde 6.42 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 884, 468 adet işlem
-
15:36BIZIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 943, 435 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 99 artarak (% 0.26 ) 1, 519
-
15:35XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 9, 272.00 milyon TL de