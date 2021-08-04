***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2021 13:53
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954656
BIST
15:101.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:108,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:1010,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0538
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0419
En Düşük
9,9509
15:10494,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,97
|Açılış
|: 494,02
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
494,39
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ISGSY
|10,67
|34.804.505
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.347.954
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.408.635
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.500.818
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|158.218.946
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,63
|50.936.182
|% -4,68
|
|CRFSA
|38,98
|4.752.859
|% -3,51
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|YBTAS
|12.100,00
|147.720
|% -3,20
|
|GARAN
|9,04
|1.433.253.641
|% 2,03
|
|THYAO
|12,74
|506.360.316
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,41
|449.542.322
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,91
|428.741.872
|% 1,54
|
|SISE
|7,81
|312.135.334
|% 0,26
|
|GARAN
|9,04
|1.433.253.641
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,46
|231.236.641
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,36
|126.110.977
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,41
|449.542.322
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,82
|111.728.043
|% 1,11
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4393
|8,4419
|% 0,44
|
|Euro
|10,0199
|10,0249
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,7240
|11,7828
|% 0,59
|
|Frank
|9,2967
|9,3527
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% 0,49
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|14,05
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|16,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|15,16
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|7,33
|
|Çeyrek
|790
|808
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|-0,80
|
Seans Raporu
15:08
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