***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 16:02
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958986
BIST
17:101.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.445
En Düşük
1.434
17:108,5226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:109,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:10487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,09
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DMSAS
|8,04
|115.478.970
|% 17,03
|
|PENTA
|89,95
|16.324.913
|% 16,36
|
|DOBUR
|23,26
|2.693.340
|% 14,13
|
|KTSKR
|52,30
|93.787.076
|% 12,14
|
|ESCAR
|20,24
|92.263.238
|% 10,78
|
|ADESE
|1,25
|8.081.381
|% -7,41
|
|VAKKO
|10,56
|38.726.337
|% -7,29
|
|BRYAT
|386,90
|120.903.504
|% -6,88
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,34
|892.877.854
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|673.888.752
|% -3,86
|
|SISE
|8,73
|521.304.103
|% 1,28
|
|EREGL
|18,61
|518.146.968
|% -2,31
|
|THYAO
|12,26
|512.772.933
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,86
|375.897.444
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|168.437.537
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|249.224.273
|% -1,16
|
|GARAN
|9,34
|892.877.854
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|673.888.752
|% -3,86
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5205
|8,5226
|% 0,88
|
|Euro
|9,9767
|9,9837
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,6297
|11,6880
|% 0,37
|
|Frank
|9,2505
|9,3062
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2669
|2,2783
|% 0,92
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,39
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|6,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|2,60
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|1,26
|
|Çeyrek
|781
|798
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-1,60
|