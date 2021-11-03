***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974195
BIST
13:451.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:459,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:4511,2195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0962
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:45554,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,79
|Açılış
|: 554,85
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:43
|IHAAS
|5,06
|27.202.272
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,40
|39.570.927
|% 9,32
|
|TUREX
|13,17
|60.319.924
|% 8,48
|
|ERBOS
|133,00
|235.618.199
|% 8,31
|
|PRKAB
|24,10
|155.278.367
|% 7,30
|
|CANTE
|12,92
|92.746.384
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|31.901.236
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|55.141.331
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|31.942.628
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.015.371
|% -9,95
|
|GARAN
|10,11
|2.663.204.051
|% -0,49
|
|THYAO
|15,38
|1.337.911.523
|% -0,71
|
|SISE
|8,73
|911.404.655
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,09
|839.306.312
|% -5,21
|
|YKBNK
|2,80
|707.644.514
|% -1,06
|
|GARAN
|10,11
|2.663.204.051
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,80
|707.644.514
|% -1,06
|
|EKGYO
|1,97
|495.710.416
|% -2,96
|
|TSKB
|1,37
|242.086.106
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,09
|839.306.312
|% -5,21
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6630
|9,6665
|% 0,67
|
|Euro
|11,2050
|11,2118
|% 0,80
|
|Sterlin
|13,1544
|13,2204
|% 0,91
|
|Frank
|10,5893
|10,6531
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5743
|2,5872
|% 0,86
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,13
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,25
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|18,98
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-1,58
|