***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 10:02
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981784
BIST
11:212.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 22,72
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:2113,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1518
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:2115,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2095
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:21783,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,28
|Açılış
|: 783,66
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:21
|BAGFS
|13,97
|10.340.101
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.188.546
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.130.187
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.388.865
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.001.899
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,55
|83.250
|% -7,04
|
|SISE
|14,85
|1.493.275.838
|% 1,23
|
|THYAO
|20,08
|1.473.090.878
|% 4,58
|
|ASELS
|23,98
|1.149.732.386
|% 3,90
|
|GARAN
|11,88
|678.392.960
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,63
|654.909.430
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,63
|654.909.430
|% 1,68
|
|SISE
|14,85
|1.493.275.838
|% 1,23
|
|SKBNK
|1,23
|95.849.348
|% 0,82
|
|THYAO
|20,08
|1.473.090.878
|% 4,58
|
|EKGYO
|2,43
|167.595.362
|% 1,25
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6386
|13,6419
|% 1,13
|
|Euro
|15,3967
|15,4266
|% 1,38
|
|Sterlin
|18,0116
|18,1019
|% 1,13
|
|Frank
|14,7101
|14,7987
|% 1,25
|
|Riyal
|3,6257
|3,6439
|% 1,15
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|2,22
|
|Altın Gr.
|784
|784
|10,07
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,47
|
Seans Raporu
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