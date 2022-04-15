***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 17:36
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021181
BIST
17:502.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,80
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:5014,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0410
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:5015,8420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:50928,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,42
|Açılış
|: 928,34
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:47
|IHAAS
|16,94
|18.405.094
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.611.228
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.373.333
|% 9,95
|
|ERSU
|4,91
|61.190.460
|% -7,36
|
|PKART
|17,25
|13.412.967
|% -5,22
|
|OYLUM
|2,32
|8.290.525
|% -4,92
|
|ITTFH
|1,56
|90.335.699
|% -4,29
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|GARAN
|13,85
|2.303.725.717
|% 1,09
|
|THYAO
|37,80
|2.062.186.549
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,93
|1.565.813.954
|% -1,68
|
|YKBNK
|5,21
|1.277.334.248
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,38
|1.266.930.516
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,93
|1.565.813.954
|% -1,68
|
|TSKB
|1,88
|569.220.035
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,21
|1.277.334.248
|% 1,36
|
|ODAS
|2,34
|568.776.782
|% 1,30
|
|GARAN
|13,85
|2.303.725.717
|% 1,09
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6339
|14,6359
|% 0,22
|
|Euro
|15,8196
|15,8439
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0670
|19,1626
|% 0,09
|
|Frank
|15,4675
|15,5606
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8918
|3,9113
|% 0,20
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|