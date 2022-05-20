***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 14:23
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031440
BIST
14:212.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,93
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
14:2115,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0711
|Açılış
|: 15,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
14:2116,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0164
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7772
14:21943,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,02
|Açılış
|: 943,53
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler14:21
|IMASM
|46,90
|19.705.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|7.309.487
|% 9,85
|
|VERUS
|58,75
|22.897.028
|% 9,71
|
|GRNYO
|2,47
|4.395.636
|% 9,29
|
|PAMEL
|98,25
|5.536.443
|% -7,14
|
|ULUSE
|178,60
|44.497.001
|% -6,98
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|OZRDN
|9,95
|2.895.954
|% -6,48
|
|SMRTG
|21,66
|106.537.034
|% -6,31
|
|GARAN
|16,10
|2.154.783.166
|% 2,88
|
|THYAO
|42,56
|1.259.973.830
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,12
|1.097.604.656
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,39
|1.031.298.144
|% 0,00
|
|SISE
|19,64
|961.131.344
|% -1,36
|
|YKBNK
|4,39
|1.031.298.144
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|452.099.828
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,19
|197.864.453
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,12
|1.097.604.656
|% 0,12
|
|GARAN
|16,10
|2.154.783.166
|% 2,88
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9044
|15,9130
|% 0,45
|
|Euro
|16,8330
|16,8526
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,8108
|19,9101
|% 0,34
|
|Frank
|16,3245
|16,4229
|% 0,43
|
|Riyal
|4,2321
|4,2533
|% 0,28
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,80
|
|Altın Gr.
|943
|943
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.242
|6.403
|1,49
|
|Yarım
|3.017
|3.097
|0,72
|
|Çeyrek
|1.513
|1.549
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,37
|