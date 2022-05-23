***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:09
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031726
BIST
14:072.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -16,99
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.355
14:0715,8051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0677
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:0716,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0899
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:07944,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,30
|Açılış
|: 944,85
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
942,25
BIST En Aktif Hisseler14:05
|IMASM
|51,55
|7.135.814
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.063.686
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.692.109
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|ORCAY
|18,12
|72.193.134
|% -8,07
|
|POLTK
|650,40
|23.572.974
|% -7,48
|
|OZRDN
|9,45
|1.267.191
|% -5,50
|
|ERSU
|4,07
|19.126.804
|% -5,13
|
|THYAO
|42,92
|1.939.886.543
|% 0,14
|
|ASELS
|23,36
|1.289.332.649
|% 2,55
|
|GARAN
|15,81
|1.153.948.675
|% -2,71
|
|SISE
|18,98
|1.012.033.123
|% -2,27
|
|KARSN
|5,79
|853.301.352
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,26
|328.830.119
|% 5,00
|
|KARSN
|5,79
|853.301.352
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,35
|552.750.182
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,58
|277.754.678
|% -1,90
|
|TSKB
|1,94
|141.878.133
|% 0,52
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7773
|15,7797
|% -0,59
|
|Euro
|16,8483
|16,8628
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,7921
|19,8913
|% 0,12
|
|Frank
|16,2627
|16,3606
|% 0,27
|
|Riyal
|4,1953
|4,2163
|% -0,56
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|16,03
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.287
|6.382
|-2,00
|
|Tam
|6.251
|6.409
|-3,33
|
|Yarım
|3.021
|3.100
|-1,61
|
|Çeyrek
|1.515
|1.550
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,49
|