***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2022 14:37
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061923
BIST
14:493.536
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 98,73
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:4918,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:4918,3212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:491.012,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.012,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:47
|GARAN
|26,18
|2.850.431.044
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.387.109.861
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.733.674.643
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KRDMD
|14,26
|3.729.715.507
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,15
|35.755.339
|% -6,73
|
|DOGUB
|9,57
|5.123.351
|% -5,81
|
|MTRKS
|36,00
|41.861.085
|% -5,61
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,98
|11.612.426.139
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,14
|6.918.264.982
|% 7,40
|
|EREGL
|33,14
|6.025.357.491
|% 7,25
|
|THYAO
|73,80
|4.393.662.250
|% 1,10
|
|EKGYO
|5,13
|4.101.829.587
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,13
|4.101.829.587
|% 4,91
|
|YKBNK
|9,14
|6.918.264.982
|% 7,40
|
|AKBNK
|15,98
|11.612.426.139
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,44
|3.733.674.643
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.729.715.507
|% 9,95
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2329
|18,2436
|% 0,11
|
|Euro
|18,3094
|18,3181
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,0379
|21,1434
|% 0,63
|
|Frank
|18,9087
|19,0226
|% 1,06
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,06
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,90
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,67
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|37,00
|
|Tam
|6.799
|6.868
|39,00
|
|Yarım
|3.313
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,12
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|1,71
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02KLNMA
Yüzde 9.95 oranında artışla 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 076 adet işlem
-
15:01KRDMD
Yüzde 9.95 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 232, 152 adet işlem
-
14:59LIDER
Yüzde 5.97 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 823, 340 adet işlem
-
14:58XU100
Endeks 3, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 79 üstünde . İşlem hacmi 68, 917.00 milyon TL de
-
14:58ZRGYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 495, 736 adet işlem