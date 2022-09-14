***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:01
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062978
BIST
18:103.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
0
En Düşük
0
18:1018,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
18:1018,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
18:10998,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 998,53
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YYAPI
|1,16
|13.243.930
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,09
|7.734.774
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,00
|40.113.253
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,25
|43.809.489
|% 0,00
|
|LIDER
|27,40
|51.211.178
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|13.243.930
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,09
|7.734.774
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,00
|40.113.253
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,25
|43.809.489
|% 0,00
|
|LIDER
|27,40
|51.211.178
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% 0,00
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2490
|18,2557
|% 0,03
|
|Euro
|18,2124
|18,2204
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,8996
|21,0044
|% -0,06
|
|Frank
|18,8989
|19,0128
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8407
|4,8650
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,19
|
|Altın Gr.
|998
|999
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.745
|6.817
|1,00
|
|Yarım
|3.287
|3.333
|1,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|-0,32
|
Seans Raporu
18:10
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10:01XU100
Endeks 3, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 138, 136.00 milyon TL de
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17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127