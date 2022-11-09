***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 16:10
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078562
BIST
17:314.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -4,75
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:3118,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0809
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:3118,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:311.024,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.024,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ODAS
|9,79
|2.910.985.584
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.742.382
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.270.272
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|252.415.936
|% 9,99
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.878.704
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.017.261
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.138.840
|% -9,84
|
|KERVT
|11,09
|411.711.981
|% -9,54
|
|THYAO
|112,10
|8.914.565.810
|% -0,80
|
|ASELS
|38,06
|7.109.099.622
|% 5,20
|
|EREGL
|34,50
|5.312.324.548
|% -3,47
|
|TCELL
|32,10
|4.297.900.415
|% 9,18
|
|TTKOM
|14,06
|3.997.812.215
|% 2,63
|
|EKGYO
|5,10
|3.016.490.187
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,14
|660.291.731
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.910.985.584
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,06
|3.997.812.215
|% 2,63
|
|TSKB
|3,08
|868.723.507
|% -1,28
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5968
|18,6028
|% 0,43
|
|Euro
|18,6503
|18,6647
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,1326
|21,2385
|% -0,85
|
|Frank
|18,8225
|18,9359
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,34
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.833
|6.885
|-3,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,39
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|0,04
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-1,23
|
Seans Raporu
17:29
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