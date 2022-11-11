***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:39
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079559
BIST
17:464.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -21,63
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
17:4618,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0579
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:4619,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2482
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:461.047,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.047,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TMPOL
|31,24
|45.966.690
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|201.963.479
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.682.797
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|56.437.886
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|21.987.388
|% -10,00
|
|KZBGY
|16,53
|245.918.858
|% -9,97
|
|GLBMD
|10,95
|51.494.724
|% -9,95
|
|TURGG
|264,20
|38.835.522
|% -9,02
|
|ETILR
|9,39
|37.783.588
|% -6,01
|
|THYAO
|111,90
|8.525.984.001
|% -1,32
|
|EREGL
|36,30
|6.382.145.029
|% -3,30
|
|ASELS
|38,66
|5.846.456.945
|% 1,63
|
|PETKM
|14,18
|3.834.738.938
|% -2,07
|
|EKGYO
|5,18
|3.394.158.862
|% -3,72
|
|EKGYO
|5,18
|3.394.158.862
|% -3,72
|
|ODAS
|10,63
|3.261.380.371
|% 6,51
|
|YKBNK
|9,62
|2.927.701.205
|% -1,54
|
|SKBNK
|2,15
|600.892.815
|% -3,59
|
|PETKM
|14,18
|3.834.738.938
|% -2,07
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5338
|18,5478
|% 0,31
|
|Euro
|19,0848
|19,1000
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,6617
|21,7703
|% 0,32
|
|Frank
|19,3928
|19,5096
|% 1,68
|
|Riyal
|4,9173
|4,9419
|% 0,28
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,16
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|6,02
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.911
|7.049
|31,00
|
|Yarım
|3.356
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|2,88
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem