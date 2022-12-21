***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 12:06
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088927
BIST
12:055.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 21,91
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0518,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0519,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0515
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:051.089,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.089,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:05
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.516.656
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,20
|2.161.640
|% -6,67
|
|PAMEL
|234,80
|6.761.893
|% -5,36
|
|RYSAS
|23,88
|35.776.987
|% -4,48
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|THYAO
|144,10
|3.102.532.588
|% -1,23
|
|AKBNK
|20,68
|2.875.267.658
|% 3,40
|
|VAKBN
|12,75
|2.769.559.000
|% 0,47
|
|SAHOL
|42,76
|2.551.635.730
|% 3,24
|
|ISCTR
|13,08
|2.519.685.532
|% 0,93
|
|VAKBN
|12,75
|2.769.559.000
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,15
|1.691.288.753
|% -0,49
|
|YKBNK
|12,35
|2.395.999.711
|% 0,82
|
|ADESE
|2,12
|408.794.794
|% -1,40
|
|ISCTR
|13,08
|2.519.685.532
|% 0,93
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6616
|18,6733
|% 0,11
|
|Euro
|19,8403
|19,8608
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6105
|22,7239
|% -0,13
|
|Frank
|20,0852
|20,2062
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9475
|4,9723
|% 0,07
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.345
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.568
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,17
|
Seans Raporu
12:05
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12:20EUKYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 548, 004 adet işlem
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12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 04 artarak (% 0.38 ) 5, 872
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12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, YKBNK
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12:18XU100
Endeks 5, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 48, 199.00 milyon TL de
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12:18SNGYO
Yüzde 4.40 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 172, 243 adet işlem