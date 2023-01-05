***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:08
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093747
BIST
11:045.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -128,55
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
11:0418,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7628
En Düşük
18,7265
11:0419,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0585
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:041.115,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.115,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.114,44
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DOGUB
|10,99
|26.659.268
|% 9,90
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.701,00
|113.333.168
|% 8,99
|
|EYGYO
|24,94
|262.771.989
|% 8,91
|
|DYOBY
|31,78
|114.361.020
|% 8,84
|
|ULUSE
|202,50
|22.158.616
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,18
|6.100.423
|% -9,91
|
|MARTI
|5,48
|4.084.644
|% -9,87
|
|ATLAS
|3,25
|3.880.129
|% -9,72
|
|EREGL
|43,26
|4.338.004.035
|% 0,79
|
|THYAO
|144,80
|3.643.163.547
|% 0,21
|
|ASELS
|64,00
|2.070.696.343
|% -1,77
|
|KRDMD
|19,16
|1.946.754.598
|% -3,18
|
|EKGYO
|9,32
|1.567.725.806
|% -1,06
|
|EKGYO
|9,32
|1.567.725.806
|% -1,06
|
|EREGL
|43,26
|4.338.004.035
|% 0,79
|
|KRDMD
|19,16
|1.946.754.598
|% -3,18
|
|YKBNK
|11,58
|713.212.789
|% -0,52
|
|PETKM
|19,61
|1.050.439.238
|% -1,95
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,13
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.558
|7.625
|-1,00
|
|Yarım
|3.660
|3.727
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|