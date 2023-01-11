***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 15:21
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100326
BIST
17:224.746
En Yüksek
|Değişim
|: -4,86%
|| -242,44
|Açılış
|: 4.988
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.739
17:2218,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0473
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.133,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.133,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.233.752
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.688.479
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.004.813
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,49
|63.083.716
|% 8,50
|
|KONYA
|3.043,50
|203.640.219
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.214
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.989.607
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.155.189
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|THYAO
|126,50
|8.220.101.740
|% -3,58
|
|EREGL
|36,96
|6.152.559.783
|% -2,38
|
|ASELS
|53,00
|5.575.480.710
|% -8,86
|
|KOZAL
|520,00
|4.403.573.382
|% -7,64
|
|TUPRS
|474,90
|4.391.681.042
|% -0,08
|
|EKGYO
|8,13
|3.229.210.539
|% -4,35
|
|YKBNK
|8,75
|3.300.626.484
|% -8,18
|
|KRDMD
|17,39
|4.241.723.673
|% -4,13
|
|SKBNK
|2,55
|583.933.473
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.748.894
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7752
|18,7812
|% 0,04
|
|Euro
|20,2028
|20,2067
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6676
|22,7813
|% -0,34
|
|Frank
|20,1124
|20,2336
|% -0,76
|
|Riyal
|4,9836
|5,0086
|% -0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,54
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.662
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.722
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,06
|
|B. Petrol
|81,76
|81,76
|1,66
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
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17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TKFEN, YKBNK
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -201, 21 kaybederek (% -4.55 ) 4, 217
-
17:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, KATMR, HKTM, MRGYO, POLTK, MIPAZ, BEYAZ, GENTS, YESIL, ZRGYO
-
17:38
ULUFA, ONCSM, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
OZKGY, EYGYO, KNFRT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında