***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2023 10:18
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171227
BIST
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11:206.414
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 71,97
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:2026,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0258
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:2029,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1532
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:201.649,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.649,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler11:20
|MAALT
|489,60
|19.848.027
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|27.367.461
|% 9,99
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|49.517.559
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.751.367
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.295.979
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|904.935.879
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,95
|14.965.786
|% -6,47
|
|POLTK
|3.569,80
|8.154.218
|% -4,04
|
|ASTOR
|83,70
|2.471.973.284
|% 4,82
|
|THYAO
|213,10
|2.301.130.195
|% 1,04
|
|SISE
|48,34
|2.032.030.587
|% 3,51
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|EUPWR
|137,90
|1.337.980.233
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,52
|981.963.229
|% 1,43
|
|IHLAS
|0,99
|94.610.034
|% -2,94
|
|YKBNK
|13,97
|1.097.150.991
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,77
|1.125.952.070
|% 1,03
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1470
|26,1523
|% 0,10
|
|Euro
|29,2080
|29,2172
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,0222
|34,1928
|% 0,59
|
|Frank
|30,1842
|30,3660
|% 0,66
|
|Riyal
|6,9504
|6,9853
|% 0,13
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,32
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.622
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|0,30
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
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11:35RAYSG
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 043 adet işlem
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11:33DESA
Yüzde 5.91 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 561, 061 adet işlem
-
11:32MARTI
Yüzde 8.36 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 264, 226 adet işlem
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11:31XU100
Endeks 6, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 32, 832.00 milyon TL de
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11:31NETAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 555, 745 adet işlem